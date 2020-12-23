لافروف: ينبغي تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاقية سلام في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الأربعاء، إنه ينبغي تكثيف الجهود للتوصل إلى اتفاقية سلام في ليبيا، وفقًا لشبكة بي بي سي عربي.

وفي سياق آخر، أكد مستشار منظمة ليبيا لدراسات الأمن القومي، رمزي الرميح، أن مصر تهتم بكل أقاليم ليبيا وليس الشرق فقط.

وأضاف الرميح خلال لقائه قناة الغد، أن زيارة وفد الجنوب الليبي للقاهرة هدفها التأكيد على ضرورة توحيد الأقاليم الثلاث في ليبيا.

وأوضح أن الجنوب الليبي أكثر منطقة عانت بشدة في الـ10 سنوات الماضية من تهميش وتدهور أحوال اقتصادية واجتماعية.

وشدد على أن القاهرة حريصة على وحدة ليبيا وسيادتها، مؤكدا أن الجنوب الليبي مخترق من تجار المخدرات والمجرمين.

وأشار إلى أن حل الميليشيات شرط أساسي لنجاح أي مفاوضات سياسية وعسكرية لحل الأزمة الليبية.