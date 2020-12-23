كلاكيت تاني مرة.. سرقة 12 جهاز حاسب آلي من مدرسة ببني سويف

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:27 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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تعرضت إحدى المدارس بقرية إهناسيا الخضراء، التابعة لإدارة بني سويف التعليمية، لسرقة 12 جهاز حاسب آلي "كمبيوتر" وتكثف الأجهزة لاأمنية جهودها لكشف غموض الواقعة، التي تعتبر الثانية من نوعها خلال أسبوع واحد.

وتلقى اللواء محمد مراد، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء أشرف صلاح، حكمدار المديرية، بتعرض مدرسة بقرية إهناسيا الخضراء التابعة لمركز بني سويف، للسرقة، الذي كلف العميد أسامة جمعة، مدير مباحث المديرية، بتشكيل فريق بحثي، تحت إشرافه، وقيادة رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف بسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط الجناة.

وبالانتقال والمعاينة، تبين إقدام مجهولين على تسلق سور المدرسة، وسرقة أجهزة حاسب آلي من معمل المدرسة، وفروا هاربين، وجاري ضبطهم عقب اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبدأت مباحث مركز شرطة بني سويف بقيادة الرائد اشرف الخولي في تكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط الجناة، وذلك بإعداد خطة بحثية، تضمنت تتبع كاميرات المراقبة القريبة من المدرسة، ونشْر عناصر المباحث السرية لجمع المعلومات، وفحص العناصر الذي سبق اتهامها في قضايا سرقة.

يُذكر أن مدرسة بقرية بدهل التابعة لمركز سمسطا جنوب المحافظة، تعرضت لواقعة مشابهة، الجمعة 18 ديسمبر الجاري، لسرقة محتويات معمل الحاسب الآلى وكاميرات مراقبة، من معمل المدرسة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية والفحص تبين من التحريات الأولية قيام مجهولين بالقفز أعلى سور المدرسة وكسر ابواب معمل المدرسة وسرقة أجهزة حاسب الي وكاميرات مراقبة وبعض المراوح الكهربائية، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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