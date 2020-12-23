تعرف على موعد حفل عمرو دياب بدبي

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يستعد النجم عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي ضخم في دبي يوم 22 من شهر يناير المقبل.

الحفل يُقام في استاد دبي الدولي في المدينة الرياضية على هامش مهرجان دبي للتسوق، والمقرر أنه تم طرح التذاكر بمنافذ بيعها بدءًا من اليوم.

يقدم دياب، خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة وأغاني ألبومه الجديد لجميع الحاضرين.



في سياق أخر شارك عدد من نجوم الغناء في التحدي الذي اطلقه النجم الكبير عمرو دياب عبر صفحته الرسميه ودعا فيه جمهوره لغناء مقطع من أغنيته الجديدة "محسود" بأصواتهم..



ونشر دياب مؤخرًا مقطع من أحدث أغنياته "محسود" والتي طرح البرومو الخاص بها، وعلق عليها قائلا: "‏غنيها.. ‏عايز أسمع أصواتكم الحلوة.. محسود".



وفور اطلاق هذه الدعوة شارك الشاعر تامر حسين عددًا من النجوم في تحدي لغناء مقطع من الأغنية وتحمس رامي صبري للمشاركة في التحدي حيث نشر عبر صفحته الرسمية مقطعًا من الأغنية بصوته.



وعلق عمرو دياب على مشاركة رامي صبري في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر نشر فيها فيها الأغنية بصوت رامي وعلق قائلًا: الله الله الله إيه الحلاوة دي.. المنافسة بقت شديدة أوي أحسنت.



كما شارك الشاعر تامر حسين في التحدي ونشر مقطعًا مصورا له وهو يغني محسود، فيما علق عمرو دياب على الفيديو بعد أن اعاد نشره قائلًا: برافو ياتامر.



وشارك الفنان أحمد جمال هو الآخر في التحدي ونشر مقطعا مصورًا له وهو يغني محسود، ورد عليه الهضبة معلقًا: الله يا أبو حميد أحسنت.







