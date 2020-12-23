فيروز وناصيف زيتون الأكثر استماعًا على أنغامي في عام 2020







العام الذي حفل بالمآسي من ناحية، ومن ناحية أخرى ساهمت الجائحة في صحوة البشرية جمعاء للأمور الإنسانية والطبية وضرورة الإهتمام بها.







وقد فرضت هذه العزلة على العالم تقدير الفنون وخاصّة الموسيقى تقديراً كبيراً، لأنّ الإستماع إلى الأغاني شكّل نقطة تلاقي وتعبير عن التواصل والحنين، وساهم بإخراج الناس من عزلتهم خلال أشهر الحجر القاسية وأثبت أنّ الموسيقى مهمّة جدّاً في تطوير المجتمعات والتمويه عن الشعوب.

احتلّت السيدة فيروز المرتبة الأولى في الإستماع على أنغامي لعام 2020 في كل من المشرق والمغرب والخليج العربي برقم بلغ 52 مليون إستماع، وتلاها في المرتبة الثانية الفنان الشاب ناصيف زيتون برقم تخطّى ال 46 مليون إستماع.