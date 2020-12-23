أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 23-12-2020 ..تراجع في سعر البلطي والمكارونة

حققت اسعار الاسماك تباين سعري في تعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجع سعر كيلو السمك البلطي والجمبريبينا ارتفع سعر الكابوريا والمكارونة.

وانخفض سعر كيلو السمك البلطي جنيهًا مقارنة بأسعار أمس، ليتراوح بين 17 و18 جنيهًا، كما تراجع سعر كيلو الجمبري 10 جنيهات، ليتراوح بين 300 جنيه و 360 جنيهًا.

وانخفض سعر كيلو السمك البوري 3 جنيهات، ليتراوح بين 39 و45 جنيهًا، وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

وارتفع سعر كيلو الكابوريا 10 جنيهات، ليتراوح بين 30 و120 جنيهًا، كما ارتفع كيلو المكرونة السويسي 10 جنيهات، ليتراوح بين 65 و75 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السمك الفيليه البلطي ليتراوح بين 30 جنيهًا و100 جنيه، كما استقر سعر كيلو السبيط والكاليماري، ليتراوح بين 110 جنيهات و170 جنيهًا.