أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء 23-12-2020

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:48 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإربعاء بالاسواق المصرية، استقرار حيث تشهد ارتفاع المعروض منها.

 

 

 

 

وتستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالي اسعار الخضروات والفاكهة في مختلف الأسواق:

 

أسعار الخضروات:

 

الطماطم بين 1.75 و4.8 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

 

البطاطس بين 1.25 و2.75 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

 

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

 

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

 

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

 

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

 

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

 

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، زيادة 50 قرشا.

 

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

 

الخيار البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

 

أسعار الفاكهة:

 

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.75 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه.

 

البرتقال السكري بين 2.5 و3.75 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه.

 

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

 

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

 

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.

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