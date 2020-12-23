أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء 23-12-2020

سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإربعاء بالاسواق المصرية، استقرار حيث تشهد ارتفاع المعروض منها.

وتستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالي اسعار الخضروات والفاكهة في مختلف الأسواق:

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.75 و4.8 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

البطاطس بين 1.25 و2.75 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.

الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات.

الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.

الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، زيادة 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال البلدي بين 2.5 و3.75 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه.

البرتقال السكري بين 2.5 و3.75 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه.

الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.

الرمان بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 4 و6 جنيهات.