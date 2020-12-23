أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاربعاء 23-12-2020
سجلت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإربعاء بالاسواق المصرية،
استقرار حيث تشهد ارتفاع المعروض منها.
وتستعرض "الفجر" من خلال التقرير التالي اسعار الخضروات
والفاكهة في مختلف الأسواق:
أسعار الخضروات:
الطماطم بين 1.75 و4.8 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
البطاطس بين 1.25 و2.75 جنيه، بزيادة 50 قرشا.
البصل بين 3 جنيهات و5.5 جنيه.
الكوسة بين 2 جنيه و5 جنيهات.
الفاصوليا بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الباذنجان البلدي بين 1.5 و3.75 جنيه، بتراجع 25 قرشا.
الفلفل الرومي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.
الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و4 جنيهات، زيادة 50 قرشا.
الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.
الخيار البلدي بين 1.75 و3.75 جنيه، بزيادة 25 قرشا.
أسعار الفاكهة:
البرتقال البلدي بين 2.5 و3.75 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه.
البرتقال السكري بين 2.5 و3.75 جنيه، بتراجع 1.75 جنيه.
الليمون البلدي بين 2 جنيه و8 جنيهات.
الرمان بين 3 و5 جنيهات.
الجوافة بين 4 و6 جنيهات.
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