انفوجرافيك.. 10 معلومات عن أول أزهري يتولي منصب وزير الأوقاف

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي _ هناء البشيري
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من منا لا يعلم من هو الشيخ مصطفى عبدالرازق، هو أول أزهري يتولي منصب وزير الاوقاف، شيخ الجامع الأزهر الشريف والأب الروحي والراعي لمواهب فارقة في تاريخ الثقافة العربية، مثل أم كلثوم، التي كان أول من ساندها، أو نجيب محفوظ، الذي اختاره ليعمل سكرتيرًا له بعد أن كان أستاذًا له في الجامعة، أو محمود مختار، صاحب تمثال نهضة مصر

"الفجر" تسطر لكم من خلال إنفوجرافيك عن الراحل الشيخ مصطفي عبد الرازق وزير الاوقاف

1-وُلِدَ "الشيخ مصطفى عبد الرازق" سنة ١٨٨٥م في قرية "أبو جرج" التابعة لمركز بني مزار بمحافظة المنيا.

2-والده حسن عبد الرازق من مؤسسي حزب الأمة" حفظ القرآن الكريم، وجريدة "الجريدة" التي دعت إلى الحكم الدستوري والإصلاح الاجتماعي والتعليم.


3- أنتقل إلى القاهرة وهو في العاشرة من عمره، والتحق بالأزهر ليُحَصِّل العلوم الشرعية واللغوية، فدرس الفقه الشافعي، وعلوم البلاغة والمنطق والأدب وغيرها.

4- تأثر بدروس الامام محمد عبده وبمنهجه وافكاره الاصلاحية،ثم بدأ حياته العامة بعد حصوله على شهادة العالِمية من الأزهر "درجة البكالوريوس"سنة ١٩٠٨م.

5--شارك في الجمعيات العلمية والأدبية، كالجمعية الأزهرية التي أنشأها محمد عبده، وأصبح رئيسًا لها.

6- سافر في سنة ١٩١١م إلى باريس لاستكمال دراسته العليا، فالتحق ﺑ «جامعة السوربون» لدراسة اللغة الفرنسية، ودروس الفلسفة،والاجتماع على يد «دوركايم»، ثم انتقل إلى «جامعة ليون» ودرس أصول الشريعة الإسلامية علي يدا «إدوارد لامبير».

7-عُين موظفًا في المجلس الأعلى للأزهر، ومفتشًا بالمحاكم الشرعية، ثُم مدرسًا للفلسفة ﺑ "الجامعة المصرية"، ثُم وزيرًا للأوقاف مرتين، ثُمَّ عُيِّن شيخًا للأزهر خلفًا للشيخ "المراغي" عام ١٩٤٥م.

8-تتلمذ علي يديه نجيب محفوظ حيث أدرك محفوظ أهمية العربية الفصحي في الكتابة بديلا عن العامية.

9-ومن المؤلفات، فكتب دراسة صغيرة أدبية عن البهاء زهير الشاعر المعروف، وأصدر كتابه «تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية،وكتاب "فيلسوف العرب والمعلم الثاني" و"الإمام الشافعي" و"الشيخ محمد عبده"، كما جمع أخوه مقالات في كتاب بعنوان: "من آثار مصطفى عبد الرازق".

10- وتوفي الشيخ مصطفي عبد الرازق عام ١٩٤٧م عن عمر يناهز 62 عاما.

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