الأنفاق: أخبار جيدة عن مشروع القطار المكهرب قريبا (فيديو)

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قال المهندس أيسر رأفت، مدير مشروع القطار الكهربائي والمتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق، إن محطة عدلي منصور تعتبر المحطة النهائية للخط الثالث بمترو الأنفاق، وهي من أكبر محطات الشرق الأوسط، وافتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي في شهر أغسطس 2020.



وأضاف "رأفت" خلال حواره مع مراسل برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن هذه المحطة تشمل محطات أخرى للنقل الجماعي مثل محطة سكك حديدية وهي قطار السويس، لافتًا إلى أن خط مترو عدلي منصور هو الأكبر والأهم، بعدها سيجرى إنشاء المونوريل لربط العاصمة الإدارية الجديدة بمحطة الاستاد، ومدينة 6 أكتوبر مع جامعة الدول، بعدها سيجرى ربط هذه الخطوط من خلال الخط الثالث الذي يحتوي على أكثر من محطة تبادلية.



وتابع مدير مشروع القطار الكهربائي والمتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق: "القطار الكهربائي من أهم المشروعات التي يجرى تنفيذها، إذ يصل حتى العاصمة الإدارية الجديدة والعاشر من رمضان، ويشتمل على 12 محطة 7 كباري LRT و4 كباري سيارات ونفقين LRT ونفق سيارات، ويشتمل على 140 كم جسور وسكك حديدية و140 كم أسوار وورشة العمرة الجسيمة على مسطح 80 فدان، وإلى الآن حققنا نسب إنجاز عالية ومرضية للغاية، وقريبًا جدًا سنسمع أخبارًا جيدة بخصوص هذا المشروع".

