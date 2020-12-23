"العربي": نستهدف التصدير لـ 60 دولة حول العالم





قال المهندس محمد عبد الجيد العربي رئيس مجموعة العمليات بمصانع العربي ان لدى المجموعة خطط توسعية كبيرة لانتشار منتجات تورنيدو حول العالم تصل إلى أكثر من ٦٠ دولة في أفريقيا وآسيا وأوروبا بفضل التكنولوجيا اليابانية التي تتميز بها المنتجات التي تصنع في مصانع مجموعة العربي كان ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد من الحكومة العراقية وهيئة التنمية الصناعية لمصانع العربي مؤخرا لبحث زيادة فرص الاستثمار في مصر ، وأضاف : ان الصناعة الوطنية تحتل الان مرتبة متقدمة بين دول المنطقة مؤكدا أن ماركة تورنيدو التي تمتلكها العربي تفوقت من حيث التكنولوجيا والجودة على العديد من الماركات العالميه في السوق المصري والأسواق الخارجية لأنها نتاج تجارب عديدة وقوية مع ماركات كبيرة وعريقة عالميا ، مشيرا إلى طرحها عدد كبير من منتجات الاجهزة المنزلية والتكييف تتناسب مع كافة شرائح المجتمع ، لتحقق تورنيدو معادلة صعبة جداا للمستهلك سولء داخل مصر او خارجها وهي توفير مواصفات ذات جودة متميزة بسعر مناسب





وأضاف أن مجموعة العربي تعد احدى القلاع الصناعية الكبرى في مجال الأجهزة المنزلية والتي اكتسبت خبرة كبيرة في مجال التصنيع مع شركاءها اليابانيين ، حيث تم تصميم خطوط الإنتاج بها على تصنيع ماركات يابانية ذات جودة العالية بايد مصرية واشراف ياباني كامل ، واستفادت مجموعة العربي من هذه الخبرة الطويلة في تصنيع منتجات تورنيدو على نفس خطوط الإنتاج بالتكنولوجيا اليابانية المتطورة والجودة الفائقة المعروفة عن المنتجات اليابانية .



