لا يوجد حذف بالمناهج.. تصور لشكل امتحانات منتصف العام الدراسي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:37 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
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بالتزامن مع اعتماد مديرية التربية والتعليم، جداول امتحانات منتصف العام الدراسي، لم تغفل عن تشديد الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا المستجد.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن تصور لشكل امتحانات منتصف العام الدراسي.

مواعيد الامتحانات 
حددت مديرية التربية والتعليم، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول، بحيث يختتم جميع الطلاب امتحاناتهم في موعد غايته 4 فبراير المقبل لتبدأ إجازة نصف العام 5 من نفس الشهر حتى 18 فبراير 2021.

تصور لشكل الامتحانات 
وحول شكل الامتحانات، أكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لن يتم حذف المناهج الدراسية، والأسئلة ستكون من المناهج وتقيس الفهم حسب مواصفات الورقة الامتحانية التي يضعها المركز القومي للامتحانات مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية.

الإجراءات الاحترازية 
ولم تغفل وزارة التربية والتعليم، عن الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب أثناء الامتحانات، كالتأكد من تشغيل بوابات التعقيم الذاتي وارتداء الكمامات الطبية، والكشف على الطلاب باستخدام الكواشف الحرارية للاطمئنان على خلوهم من أعراض الفيروس.

كما وجهت بتوفير كل أدوات النظافة والتعقيم والتأكد من تعقيم كل الأماكن قبل وبعد دخول الطلاب مع ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة وحازمة مع جميع المخالفين لتلك الإجراءات.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت انطلاق العام الدراسى المقبل 2020،2021، 17 أكتوبر 2020 ويستمر حتى 24 يونيو 2021 (مدة الدراسة الفعلية 33 أسبوعًا).

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي، يوم السبت الموافق 6 فبراير 2021 وتستمر حتى يوم الخميس 18 فبراير 2021 "لمدة 15 يومًا".

ومن المقرر طبقا لخطة وزارة التربية والتعليم أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول السبت الموافق 23 يناير 2021 وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 15 مايو 2021، على أن تقام امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 29 مايو 2021، وتقام امتحانات الثانوية العامة يوم السبت 19 يونيو 2021.

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