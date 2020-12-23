موعد مباراة ريال مدريد ضد غرناطة في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره غرناطة، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









وتقام مباراة ريال مدريد أمام نظيره غرناطة، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.









ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 29 نقطة، بينما يتواجد غرناطة في المركز السابع برصيد 21 نقطة.









ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت الإمارات.





وتذاع المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD1، و4K.