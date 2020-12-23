"الغلق الكامل".. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال اجتماع اليوم

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وجه الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عدة تصريحات مهمة خلال الاجتماع الحكومي اليوم.



وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز قرارات رئيس الوزراء:



تطبيق الاجراءات الاحترازية بحزم:



شدد الدكتور مُصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، ومواجهة التراخى ومخالفة تلك الإجراءات بمُنتهى الحزم.



الغلق الكامل:



اوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة تسعي بقدر الإمكان لمنع الغلق الكامل للمنشآت لتجنب الآثار الاقتصادية المرتبطة بهذه الخطوة.



توجيه عاجل:



ووجه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء وزيرى الصحة والتعليم العالى بتخصيص العدد الكافى من المستشفيات للعزل، وتقديم العلاج اللازم لمصابى فيروس كورونا، وكذا توفير الأكسجين اللازم لكل المستشفيات، وكذا لمن يحتاجه من المواطنين.



الغاء الاحتفالات رأس السنة:



قرر مجلس الوزارء إلغاء احتفالات رأس سنة مانعًا لتجمعات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



حملات مكثفة علي المحال العامه:



أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه يجري التنسيق مع وزارة الداخلية، لزيادة عدد الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في المحال العامة.



إعادة هيكلة الوزارات:



أشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يتولى بالتعاون مع إحدى المُؤسسات العالمية، إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، مُؤكدًا على ضرورة مُتابعة كل وزير بنفسه لهذه الإجراءات.



توفير مستشفيات مجهزة:



لفتت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إلى أن هناك 364 مستشفى مجهزة، تتضمن نحو 35 ألف سرير داخلي، ونحو 5 آلاف سرير رعاية، و2400 جهاز تنفس، كما تم توفير 200 جهاز تنفس جديد يتم توزيعها على المستشفيات.



انتهاء اختبارات اللقاح:



أعلنت الوزيرة أنه جار الإنتهاء من الإختبارات الخاصة باللقاح بحلول الأسبوع القادم عن طريق الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بتدشين سلسلة تدريبات لمقدمي الخدمة الصحية عن لقاح فيروس كورونا المستجد، ويتم التنسيق مع المنظمة لتدريب مقدمي الخدمة الصحية بوزارة الصحة.



للحصول علي لقاح:



وقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم إتاحة موقع الكتروني لتسجيل الراغبين في تلقي اللقاح، وسيكون التسجيل للعاملين بالقطاع الصحي، وللمواطنين ذوي الأولوية من أصحاب أمراض الأورام، والفشل الكلوي والأمراض المزمنة، اعتمادًا على مبادرة الأمراض المزمنة من خلال مستشفيات ومراكز العلاج الخاصة بهم.



تحديد مراكز صحية لتلقي اللقاح:



أضافت الوزيرة أنه سيتم تحديد مركز ووحدة صحية بكل محافظة لتقديم خدمة التلقيح من خلالها، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية لتأمين الأماكن المقترح تقديم الخدمة بها.



السلالة الجديدة:



وعن السلالة الجديدة أكدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه لا يوجد دليل علمي يفيد بأي آثار للتغير الجيني الجديد على معدل الإصابة أو شدتها، أو إنتشار الفيروس، وتم الإتفاق على أن تقوم مصر بإجراء أبحاث لدراسة التغير الجيني المتعلق بالمتغير الجديد أو أي تغيرات أخرى للفيروس.

