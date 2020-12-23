انطلاق دورة الاحتضان الأولى لحضانة الأعمال التكنولوجية ( رواق) بكلية الهندسة جامعة الازهر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهد اللواء اشرف الداودي، محافظ قنا، دورة الاحتضان الأولى لحضانة الأعمال التكنولوجية ( رواق) بكلية الهندسة جامعة الأزهر بقنا لجميع رواد الأعمال والمبتكرين في قنا والاقصر وأسوان، وذلك بحضور الدكتور علي حسن عميد كلية هندسة الازهر والدكتور محمد جلال وكيل الكلية وعدد من هيئة التدريس والقيادات التنفيذية بالمحافظة.


تفقد المحافظ معمل الابتكار وتصنيع النماذج الأولية والذي يعد أحدث معمل للابتكار في الجامعات المصرية والحاضنات التكنولوجية حيث يضم احدث أجهزة التشغيل والتصنيع مثل معمل متكامل لتجارب معالجة المياه وتنقيتها واعادة استخدامها ومعمل للمبتكرين واصحاب الأفكار في مجال الطاقة المتجددة ( الطاقة الشمسية - طاقة الرياح - طاقة المياه) ومعمل للحاسب الآلي بالإضافة لماكينة الليزر للكتابة والحفر والتقطيع علي المواد الغير معدنية وماكينة الراوتر للحفر علي الأخشاب المضغوطة لأعمال الموبيليا والمشغولات الخشبية وماكينة البلازما لتقطيع المعادن والصاج وعمل جميع الأشكال والفورم من المواد المعدنية وأيضا أحدث طابعة ثلاثية الأبعاد لتحويل افكار المبتكرين الي مجسم ثلاثي الأبعاد لعرضه علي الشركات والجهات المهتمه.


وأكد الدكتور علي حسن والدكتور محمد جلال بأن حاضنة " رواق " هي أول حاضنة اعمال تكنولوجية يتم انشاؤها داخل جامعة الأزهر في مجال ريادة الأعمال والتي تم افتتاحها بمقر كلية الهندسة بقنا بهدف تخريج شركات تكنولوجية ناشئة وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشريك الاستراتيجي للجامعة وذلك ضمن استراتيجية الجامعة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس مما يساهم في تحقيق رؤية الجامعة بالوصول إلى مفهوم الجامعة الريادية الشامل ضمن رؤية مصر 2030.


والجدير بالذكر أن "رواق" هي أحد الحاضنات الفرعية التابعة للبرنامج القومي للحاضنات التكنولوجية "انطلاق" بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وبتمويل من أكاديمية البحث العلمي وذلك بالتعاون مع جامعة الأزهر، حيث يقدم حزمة من الخدمات والدعم المالي والاستشارات والتدريب وتصنيع النماذج الاولية باستخدام أحدث الاجهزة التي تعمل بالتحكم الرقمي والموجودة بمعامل الحاضنة وذلك لكل فريق من الفرق التي سوف يتم احتضانها.
انطلاق دورة الاحتضان الأولى لحضانة الأعمال التكنولوجية ( رواق) بكلية الهندسة جامعة الازهر
انطلاق دورة الاحتضان الأولى لحضانة الأعمال التكنولوجية ( رواق) بكلية الهندسة جامعة الازهر
انطلاق دورة الاحتضان الأولى لحضانة الأعمال التكنولوجية ( رواق) بكلية الهندسة جامعة الازهر
انطلاق دورة الاحتضان الأولى لحضانة الأعمال التكنولوجية ( رواق) بكلية الهندسة جامعة الازهر
انطلاق دورة الاحتضان الأولى لحضانة الأعمال التكنولوجية ( رواق) بكلية الهندسة جامعة الازهر
انطلاق دورة الاحتضان الأولى لحضانة الأعمال التكنولوجية ( رواق) بكلية الهندسة جامعة الازهر

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