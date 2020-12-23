صبري فواز يطرح البوستر الأول لفيلم "30 مارس"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:26 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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روج الفنان صبري فواز لفيلمه الجديد والذي يحمل اسم "30 مارس".

ونشر صبري البوستر الأول للفيلم عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وتصدر البوستر أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وصبري فواز وخالد الصاوي وأحمد خالد صالح وعلق قائلاً:" قريباً".

فيلم "30 مارس" من إخراج  أحمد خالد موسى، وينتمى العمل إلى نوعية السيكو دراما،  ومن تأليف حميد المدني وإنتاج راني مسحال وبطولة كل من احمد الفيشاوي ودينا الشربيني  وخالد الصاوي وانجي المقدم وأسماء ابو اليزيد  وندى موسى وصبري فواز ومحمد  شاهين  ومحمد جمعة  ومحمد على رزق وأحمد خالد صالح.

الفيلم يشرف على إنتاجه ابراهيم حرفوش ومشرف عام ريمون رمسيس. وتنتجه شركة دانا للانتاج والتوزيع الفني.

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