في ضربة حاسمة.. ضبط ٣٠٠ طربة لمخدر الحشيش بحوزة عنصرين إجراميين بالبحيرة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة نشاط إثنين من العناصر الإجرامية تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى – الأمن العام" ومديرية أمن البحيرة وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بطريق "الإسكندريةالقاهرة" الصحراوى بدائرة مركز شرطة وادى النطرون.. وبحوزتهما (300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30كيلو جرام - مبلغ مالى- هاتفى محمول).

وتقدر القيم المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2،100،000 إثنان مليون ومائة ألف جنيه) تقريبًا.

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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