رئيس المجلس القومي: حقوق الإنسان في مصر بخير.. وحققت طفرة (فيديو)

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إنه يجب ألا نتوقف كثيرًا عند التقارير الصادرة هنا وهناك حول حقوق الإنسان في مصر، منوهًا بأن مصر دولة بها 100 مليون مواطن وأي شيء يحدث بها يحظى باهتمام العالم أجمع.

وأضاف "فايق"، خلال حواره مع مراسل برنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "mbc مصر 2"، اليوم الأربعاء، أننا لا نرد على هذه التقارير، ولكننا قمنا بتنظيم ندوات حول حقوق الإنسان في مصر خلال شهر ديسمبر بمناسبة مرور 72 عام على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتابع رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حالة حقوق الإنسان في مصر بخير وهناك تقدم وطفرة كبيرة في الحقوق السياسية والمدنية جنبًا إلى جنب مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن النظام الحالي يعالج جميع المشاكل التي تركتها الأنظمة السابقة مثل تهميش بعض المناطق، وتهميش بعض الأفراد والقوى، وتنمية سيناء، منوهًا بأن هناك انجازات كبيرة في التأمين الصحي والاجتماعي، واطلاق عدد من المبادرات في مجال الصحة.

وأكد "فايق"، أن هناك العديد من القوى يهمها عدم نجاح مصر في مشروعها الكبير، والهجمات المتعددة على مصر في مجال حقوق الإنسان ستستمر ولن تتوقف، منوهًا بأنه راضٍ عن ملف حقوق الإنسان في مصر، وإن كان هناك بعض الأشياء الغير راضي عنها ويعمل المجلس على تصحيحها، موجهًا رسالة للخارج: "كفى شجب وانتقاد لملف حقوق الإنسان في مصر لكونه لا يفيد أحد، وإنما يثبط بعض الناس"، مشددًا على أن مسيرة التقدم في جميع المجالات ستستمر وسوف نتغلب على الثغرات الموجودة.

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