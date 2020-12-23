سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا.. ويدخل معسكرًا بالقاهرة استعدادًا لمواجهة دجلة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
رامي بشاي
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أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الأربعاء، للاطمئنان على حالة اللاعبين وسلامتهم من فيروس كورونا، وذلك تحت إشراف الجهاز الطبى ، قبل مواجهة  فريق وادى دجلة غداً الخميس فى الجولة الرابعة من بطولة الدورى العام بعد تأجيل لقاء الزمالك فى الجولة الثالثة.

ويخوض الفريق تدريباته على ملعب النادى اليوم ثم يقوم الجهاز الفنى بقيادة أحمد سامى باختيار 20 لاعباً للدخول فى مسعكر مغلق الليلة استعدادا لمواجهة "دجلة".

ويسبق التدريب محاضرة فنية من قبل الجهاز الفنى لشرح بعض الجمل التكتكية والخطط التى سيعتمد عليها الجهاز فى الموسم الجديد خصوصا فى ظل قوة منافسات الموسم الجديد بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراتين الماضيين.

واستعاد سموحه جهود لاعب اسلام جمال صانع الألعاب بعد الشفاء من الإصابة التى تعرض لها خلال مباراة غزل المحلة فى افتتاح الدورى فى العضلة الضامة وبات جاهز تماماً للمشاركة فى المباريات من جديد، وسيكون ضمن قائمة مباراة الغد.

كما سيشارك الحارس المخضرم الهانى سليمان فى المباراة باعتباره من اهم العناصر التى يعتمد عليها المدير الفنى فى التشكلية الأساسية منذ الموسم الماضى.

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