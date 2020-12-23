استصدار 635 ألف قرار علاج على نفقة الدولة خلال العام الجاري بالدقهلية

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
محمد كشك
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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استصدار حوالي 635 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة حوالي 454 مليون جنيه خلال الفترة من يناير 2020 وحتى الآن، حيث تم استصدار حوالي 280 ألف قرار علاج لمرضى الفيروسات الكبدية بمعدل ما يقرب من 26 مليون جنيه موزعين على مراكز محافظة الدقهلية.

واكد وكيل ةزارة الصحة بالدقهلية انه جرى تقديم الخدمة الطبية للمنتفعين على مدار عام 2020م في عدة مجالات طبية تضمنت صرف علاج وأدوية لمرضى الامراض المزمنة (الضغط والسكر) لمن تم فحصهم بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الامراض المزمنة وحالات غسيل كلوي بالاضافة الى صرف العلاج لمرضى الفيروسات الكبدية. 

كما اشار مكي الى انه تم فحص حوالي 3000 شكوى من مواطنين للعلاج على نفقة الدولة مؤكدا على إستمرار اعمال المتابعة للحالات المستحقة لضمان وصول الخدمات الصحية المجانية لمستحقيها

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