ضبط شخصين لقيامهما بسرقة محول كهرباء خاص بأعمدة الإنارة بأسيوط

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:16 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط شخصين بأسيوط لقيامهما بسرقة محول كهرباء خاص بأعمدة الإنارة

وأثناء قيام قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة أسيوط بمديرية أمن أسيوط بالمرور لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز تمكنت من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة المركز) وبحوزتهما (محول كهربائى خاص ) بأعمدة الإنارة المتواجدة على الطريق الصحراوى الغربى بدائرة المركز، وذلك أثناء قيامهما بتحميله على تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهما وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد السرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية

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