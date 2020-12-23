تحرير 7 محاضر في حملة تفتيشية بسفاجا

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تابعت الدكتورة هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حملة تموينية بالتعاون مع مجلس مدينة سفاجا، والتي أسفرت عن تحرير 7 مخالفات ضد أصحاب المحلات التجارية والخضروات على مستوي المدينة.



أوضحت رئيس المدينة، أن الحملة استهدفت عدد من التجار للتفتيش علي المحلات العامه والاسواق وأسفرت الحمله عن تحرير عدد 4 محاضر عدم اعلان عن الاسعار وعدد 3 محاضر عدم حمل شهاده صحيه، وتم خلال الحملة تحذير كل من لديه مخالفة والتشديد على عدم التلاعب فى الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير محاضر للمخالفين واحالتهم إلى النيابة.



وشددت المغربي، على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.