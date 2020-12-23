تحرير 7 محاضر في حملة تفتيشية بسفاجا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:15 م
بوابة الفجر
محمد طه
Advertisements
تابعت الدكتورة هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، حملة تموينية بالتعاون مع مجلس مدينة سفاجا، والتي أسفرت عن تحرير 7 مخالفات ضد أصحاب المحلات التجارية والخضروات على مستوي المدينة.

أوضحت رئيس المدينة، أن الحملة استهدفت عدد من التجار للتفتيش علي المحلات العامه والاسواق وأسفرت الحمله عن تحرير عدد 4 محاضر عدم اعلان عن الاسعار وعدد 3 محاضر عدم حمل شهاده صحيه، وتم خلال الحملة تحذير كل من لديه مخالفة والتشديد على عدم التلاعب فى الموازين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير محاضر للمخالفين واحالتهم إلى النيابة.

وشددت المغربي، على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار.
تحرير 7 محاضر في حملة تفتيشية بسفاجا
تحرير 7 محاضر في حملة تفتيشية بسفاجا
تحرير 7 محاضر في حملة تفتيشية بسفاجا
تحرير 7 محاضر في حملة تفتيشية بسفاجا
تحرير 7 محاضر في حملة تفتيشية بسفاجا
تحرير 7 محاضر في حملة تفتيشية بسفاجا

أخبار تهمك

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 13 ساعة

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يخطط للتخلص من الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 21 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ نصف ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 16 ساعة

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ 36 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:07 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

01:35 ص

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

12:01 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن