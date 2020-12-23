تزيين المطارات لاستقبال السياح فى أعياد رأس السنة

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قال المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن المطارات المصرية دائما ما تحرص على الاحتفال بالمناسبات المختلفة، ومنها رأس السنة الميلادية، خاصة بمطارات المدن ذات الجذب السياحى، والتى تعتبر وجهة مفضلة للسائحين لقضاء عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الميلادية فى مثل هذا التوقيت من كل عام.



واضاف محروس، أن احتفالات هذا العام تأتى بعد أن شهد العالم فترة توقف طويلة لحركة السياحة والطيران، والتي استغرقت عدة شهور بسبب جائحة كورونا، قبل أن تستأنف مرة أخرى وفق إجراءات احترازية ووقائية استثنائية، لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات، وبما يفتح الطريق لإستعادة النشاط من جديد لتعويض جزء من العوائد المالية للمطارات والملاحة الجوية والتي لاشك انها تأثرت كثيرا نتيجة فترة التوقف.



من جانبه، أكد المحاسب مجدي إسحاق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، أن استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، تم توجيه جميع القطاعات العاملة بمطار القاهرة الدولي، بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وبالتنسيق مع جميع الأجهزة العاملة بالمطار، دون الإخلال براحة الركاب وخاصة المرضى وكبار السن، بما يعكس حسن المعاملة وكرم الضيافة.



وقال الطيار عادل محجوب رئيس الشركة المصرية للمطارات، أنه مع قرب الاحتفال بأعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، ازدانت مطارات شرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان وبرج العرب وسوهاج وأسيوط، بمظاهر احتفالية مبهجة، حيث تم وضع مجسمات لشجرة الكريسماس وبابا نويل بصالات السفر والوصول، مع استعداد فرق العلاقات العامة بالمطارات من أجل مشاركة المسافرين والزوار هذه الاحتفالات بتوزيع الورود والحلوى وتقديم الدعم اللازم.