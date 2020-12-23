في استجابة فورية.. الأحوال المدنية تستخرج بطاقات الرقم القومى لعدد من المواطنين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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قام قطاع الأحوال المدنية بتلبية إلتماس عدد (5) حالات إنسانية من (كبار السن وغير القادرين على الحركة وذوى الإحتياجات الخاصة والحالات المرضية)، وتقديم المساعدة لهم فى إستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم.. حيث تم إيفاد مأموريات خارجية تابعة للقطاع بـ (محال إقامتهم – المستشفيات)، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقة الرقم القومى الخاصة بهم وتسليمها لهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.

وجاء ذلك، فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى.

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