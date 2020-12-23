محافظ قنا يتفقد المنظومة التعليمية بمدرستي النيل والمصرية اليابانية بقنا

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قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بجولة تفقدية بمدرستي النيل واليابانية بمدينة قنا لمتابعة سير العملية التعليمية، رافقه الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم وعدد من القيادات التنفيذية.





شهد محافظ قنا طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة النيل في ظل اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية من فيروس كورونا حيث تم تقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول والتأكد من التزام الطلاب والمعلمين والعاملين بالإجراءات الوقائية المتبعة.، وقام الداودي بتفقد عدد من الفصول ومعامل العلوم.





وتابع المحافظ جولته بتفقد المدرسة المصرية اليابانية وأبدى إعجابه بمستوى التلاميذ بالمدرسة والأساليب الحديثة في الدراسة من خلال متابعة العملية التعليمية بالفصول الدراسية، مؤكدًا أهمية الاستفادة من تجربة المدارس اليابانية وأساليب التعليم الحديثة للارتقاء بالمستوى التعليمي لأبناء المحافظة.





وأكد الداودي أن المحافظة تتميز بذكاء عقول أبنائها الطلاب وتفوقهم في المراحل التعليمية المختلفة، وأن ثروة المحافظة تتمثل في مواردها البشرية والتي يجب استثمارها بصورة فعالة للمشاركة في بناء وتنمية المجتمع متمنيا للطلاب دوام التقدم والنجاح.

