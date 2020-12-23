بـ24 كيلو حشيش.. سقوط تاجري مخدرات في سوهاج

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.





وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج قيام (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية") بالتردد على دائرة المركز للاتجار فـي المواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز والمراكز المجاورة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما أثناء استقلالهما سيارة نقل "قيادة وملك الثاني" وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام - هاتفي محمول).





وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والسيارة للتنقل بها، والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما.



