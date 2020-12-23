وزيرة الصناعة .. وقف استيراد السيراميك والبورسلين "لن يؤثر على الأسعار"

أكد نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، على أن قرارها بوقف استيراد السيراميك والبورسلين يستهدف في المقام الأول الحفاظ على الصناعة الوطنية، ولن يؤدي إلى خلق أي زيادات في أسعار تلك الخامات من مواد البناء.

وأصدرت" جامع" صباح اليوم قرار بوقف استيراد السيراميك والبورسلين، لمدة ثلاث شهور تبدأ من تاريخ نشره في جريدة الوقائع المصرية.

وقالت الوزيرة ردا على استفسارات "الفجر" حول احتمال أن يؤدي القرار إلى زيادة الأسعار بالسوق المحلي، "القرار لن يؤثر على الأسعار خاصة أنه سيتم تطبيقه لفترة قصيرة".

وتعرضت مصانع السيراميك فى مصر والتى يعمل بها نحو 33 مصنع؛ لمنافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة، التي يتم طرحها في السوق بأسعار أرخص مقارنة بالمنتج المحلي الذي ترتفع تكاليف إنتاجه.

وجاء قرار وزير الصناعة بعد أيام من اجتماعها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضور ووزراء المجموعة الاقتصادية لبحث مواجهة التحديات للعديد من الصناعات خاصة الحديد والصلب و السيراميك والأسمنت، حيث وجه الرئيس بضرورة أن تكون الأولوية لمشاركة للشركات المصرية العاملة بتلك الصناعة في تنفيذ المشروعات القومية.

ويساعد القرار على الحد من استيراد السلع الغير اساسية التي تسبب ارتفاع في عجز ميزان المعاملات الجارية ضمن برنامج تنفذه وزارة الصناعة لاستبدال السلع المستوردة بسلع محلية الصنع.