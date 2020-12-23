صبري فواز يكشف عن تفاصيل شخصيته في فيلم "30 مارس"

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كشف الفنان صبري فواز عن اسم الشخصية التي يُجسدها خلال فيلمه الجديد "30 مارس"، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



نشر صبري فواز صورة جديدة له من كواليس فيلم "٣٠ مارس"، ظهر فيها بلوك جديد، وعلق عليها قائلاً :"

توفيق سليمان، فيلم 30 مارس".



فيلم "30 مارس" بطولة خالد الصاوي، دينا الشربيني، صبري فواز، أحمد خالد صالح، نيللي كريم، محمد علي رزق، والفيلم من إنتاج دانا و ديجيتال ستار و تأليف حامد المدني و إخراج أحمد خالد موسى.