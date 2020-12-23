ضبط عصابة سرقة السيارات بحمولتها في قنا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقة السيارات وحمولتها بالإكراه.

وتبلغ لمركز أبوتشت بمديرية أمن قنا من (مدير إحدى الشركات للكابلات الكهربائية) بقيام أشخاص مجهولين "يستقلون سيارتي نقل" باعتراض سيارة نقل تابعة للشركة (مُحملة بعدد 1500 لفة سلك كهربائي "نحاس" - قيادة سائق "يستقلها برفقته مالك الشركة") حال سيرهما بدائرة المركز قادمين من القاهرة في الاتجاه للأقصر وهددوهما بسلاح ناري واستولوا منهما على (حمولة السيارة - شيك محرر لحامله - عدد 2 هاتف محمول) وفروا هاربين.

وتم تشكيل فريق بحث مشكل برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا توصلت جهوده إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (تشكيل عصابى مكون من 8 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية").

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 6 متهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع الهاربين وأقروا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات وحمولتها ومتعلقات مستقليها بالإكراه عقب تهديدهم بسلاح ناري واتخاذهم من الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وتم بإرشادهم ضبط (بندقية آلية - عدد 5 طلقات لذات العيار - عدد 3 سيارات نقل "المستخدمين في ارتكاب الواقعة") وكذا ضبط (عدد 1500 لفة أسلاك كهربائية وهاتفي محمول "المستولى عليهم من المجني عليهما").

وأضافوا بأن الشيك المستولى عليه بحوزة أحد الهاربين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجار تكثيف الجهود لضبط الهاربين.

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قنا سرقة السيارات حوادث

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