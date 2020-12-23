برفقة زوجها.. رنا سماحة تغازل جمهورها بصورة جديدة على "إنستجرام"

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شاركت الفنانة رنا سماحة جمهورها بصورة جديدة من أحدث جلسة تصوير لها ، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت رنا بالصورة برفقة زوجها الملحن سامر أبو طالب وعلقت قائله:" جوزي" ، كما نشر سامر نفس الصورة عبر حسابه بإنستجرام وكتب :اللهم اكتب لنا من الأقدار أجملها.



وفي سياق آخر، شاركت رنا سماحة مؤخرًا في مسلسل" جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد،ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين.

