كشف حقيقة إدعاء تدهور الحالة الصحية لعائشة خيرت الشاطر

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:00 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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نفى مصدر أمنى ما تناولته إحدى الصفحات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من إدعاءات حول تدهور الحالة الصحية للنزيلة عائشة خيرت الشاطر، وحاجتها لدخول المستشفى لتلقى العلاج ومنع دخول الطعام والشراب والدواء إليها.

وأكد المصدر أن ما تم تداوله فى هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة، وأوضح المصدر أن النزيلة المذكورة مودعة بمستشفى السجن على ذمة إحدى القضايا، ولها تاريخ مرضى قبل إيداعها بالسجن، حيث تم وضع خطة علاجية لها من تاريخ إيداعها من خلال الأطباء المعالجين، ويتم متابعة حالتها بصفة دورية، وقد أظهرت آخر التحاليل والفحوصات التى أُجريت لها أن العلامات الحيوية فى الحدود الطبيعية والحالة العامة مستقرة وتتناول الأغذية الصحية المقررة لها وفق برنامجها العلاجى، إضافةً إلى ما تتلقاه من ذويها وفقًا للقواعد المنظمة فى هذا الشأن.

وأكد المصدر أن ما تم تناوله من إدعاءات فى هذا الصدد يأتى فى إطار نهج جماعة الإخوان الإرهابية لنشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.

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