انتحلوا صفة رجال شرطة.. ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:57 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت الأجهزة الامنية، بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص فى النصب والإحتيال على المواطنين بإسلوب إنتحال الصفة.

تبلغ لقسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة).. بأنه حال سيره بدائرة القسم تعرف على أحد الأشخاص إدعى أنه يمتلك شقق للإيجار وعرض عليه إصطحابه لمعاينتها، وأثناء ذلك فوجئ بآخران يستقلان سيارة أجرة، وقاموا بإصطحابه عنوة داخل السيارة وتفتيشه عقب إيهامه بأنهم رجال شرطة، والإستيلاء منه على (هاتفه المحمول - ساعة يد - مبلغ مالى) ثم أطلقوا سراحه بمنطقة بولاق الدكروربالجيزة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم إستهدافهم وضبطهم حال إستقلالهم سيارة أجرة والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

بمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "إنتحال صفة رجال شرطة"، تم بإرشادهم ضبط الهاتف المحمول وساعة اليد "المستولى عليهما"، وكذا مبلغ مالى من متحصلات الواقعة، وأقروا بإنفاقهم باقى المبلغ المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية.

بإستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهمين والمضبوطات، وإتهمهم بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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