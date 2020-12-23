وزيرة البيئة تلتقي المدير الإقليمي الجديد لليونيدو

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:56 ص
بوابة الفجر
الفجر
Advertisements


التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمي الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالقاهرة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لاستعراض المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية.

وأكدت الدكتورة ياسمين على أهمية الشراكة مع اليونيدو في تنفيذ المشروعات التي تحقق كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، كما يتم التعاون لمراعاة دمج صون التنوع البيولوجي في الصناعة والتي تعد أحد محاور مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 والذي ترأسه مصر حاليا.

وقد ناقش الطرفان آليات تنفيذ مشروع جديد حول الاستدامة لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجى والمخلفات بمدينة الغردقة، والذى سيتم تمويله من قبل مرفق البيئة العالمى.

كما تناول الاجتماع المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال البرنامج القطري لليونيدو الذي يضم المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمة في مصر، حيث أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية بصدد توقيع اتفاق برنامج الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، وهناك مشروعات جارى التنسيق بشأنها من ضمنها الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام، مشيرة إلى أن مصر تعد من الدول المستفيدة بتمويلات من صندوق المناخ الأخضر خاصة في مشروعات البيئة والطاقة.

أخبار تهمك

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 17 دقيقة

موعد مباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ ساعتين و 35 دقيقة

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

منذ 36 دقيقة

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 16 ساعة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 17 ساعة

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

منذ نصف ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يخطط للتخلص من الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

منذ حوالي 4 ساعات

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 21 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 11 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:07 م

رئيس الوزراء يلغي احتفالات رأس السنة.. ويكشف حقيقة الإغلاق الكامل

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

01:35 ص

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

12:01 م

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن