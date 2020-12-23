وزيرة البيئة تلتقي المدير الإقليمي الجديد لليونيدو

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التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور باسل الخطيب المدير الإقليمي الجديد لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالقاهرة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لاستعراض المشروعات المشتركة الحالية والمستقبلية.



وأكدت الدكتورة ياسمين على أهمية الشراكة مع اليونيدو في تنفيذ المشروعات التي تحقق كفاءة استهلاك الطاقة في الصناعة، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، كما يتم التعاون لمراعاة دمج صون التنوع البيولوجي في الصناعة والتي تعد أحد محاور مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي COP14 والذي ترأسه مصر حاليا.



وقد ناقش الطرفان آليات تنفيذ مشروع جديد حول الاستدامة لربط تغير المناخ والتنوع البيولوجى والمخلفات بمدينة الغردقة، والذى سيتم تمويله من قبل مرفق البيئة العالمى.



كما تناول الاجتماع المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال البرنامج القطري لليونيدو الذي يضم المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون مع المنظمة في مصر، حيث أوضحت الوزيرة أن الحكومة المصرية بصدد توقيع اتفاق برنامج الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو”، وهناك مشروعات جارى التنسيق بشأنها من ضمنها الحد من استخدام البلاستيك احادى الاستخدام، مشيرة إلى أن مصر تعد من الدول المستفيدة بتمويلات من صندوق المناخ الأخضر خاصة في مشروعات البيئة والطاقة.