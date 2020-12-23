اتحاد الكرة يكشف عن الحالة الوحيدة لتأجيل قمة الأهلي والزمالك

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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رد أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير الاتحاد المصري لكرة القدم، على احتمالات تأجيل لقاء القمة بين الأهلي والزمالك بالجولة الرابعة للدوري المصري المقرر يوم الأحد المقبل.
 
وقال مجاهد عبر برنامج (الماتش) بقناة (صدى البلد):" لا توجد أي نية لتأجيل المباراة بعد ظهور عدة إصابات بفيروس كورونا بين لاعبي الفريقين، فاللائحة تقضي بإقامة اللقاء".
 
وأضاف:" الشرط الوحيد لتأجيل اللقاء هو عدم موافقة الأمن وهو أمر لم يحدث على الإطلاق والمباراة في موعدها على ملعب برج العرب بالإسكندرية".

ويعاني ثلاثي الأهلي محمد مجدي أفشة وعمرو السولية ورامي ربيعة من فيروس كورونا بجانب ثلاثي الزمالك طارق حامد ومحمود علاء وأسامة فيصل.

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