الأهلي يتخذ قرار جديد بشأن نجمه

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 02:32 م
بوابة الفجر
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قررت إدارة النادي الأهلي، مكافأة نجم الفريق، محمد شريف، بعد تألقه خلال المواجهات الماضية في الدوري المصري الممتاز.

وعاد شريف مطلع الموسم الجاري من إعارة ناجحة رفقة نادي إنبي، سجل خلالها 14 هدفاً في بطولة الدوري الموسم الماضي.

واتفق سيد عبد الحفيظ مع محمد شريف على عقد جلسة فى الأيام المقبلة، للاتفاق على تمديد عقده لمدة موسمين، خصوصا أن عقده ينتهى بنهاية الموسم المقبل.

وأكدت مصادر مطلعة، أن اللاعب تلقى وعدا من جانب جهاز الكرة بالقلعة الحمراء، بوضعه ضمن الفئة الثانية بالفريق بدلا من التواجد ضمن الفئة الثالثة بالوقت الحالى.

ويضع جهاز الكرة بنادى الأهلى آمالا كبيرة على تألق محمد شريف فى الفترة المقبلة، بعد ظهوره بشكل مميز أمام مصر المقاصة وغزل المحلة بالدورى.

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