موقف ليفربول من بيع محمد صلاح في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية بريطانية أن ليفربول الإنجليزي حسم موقفه من بيع أحد أهم نجومه في صفوف الفريق في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة عقب نهاية الموسم الحالي.





وألمحت صحيفة ذا صن البريطانية أن محمد ابو تريكة أسطورة الأهلي ومنتخب مصر السابق ومحلل بي إن سبورت الحالي كان قد أكد في الأيام الماضية أن المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي غير سعيد في فريقه لسبب ما.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن ليفربول ليست لديه النية أبداً للتخلي عن نجمه محمد صلاح البالغ من العمر 28 عاماً والذي ينتهي عقده في 2023.





وسلطت الصحيفة البريطانية الضوء على تصريحات محمد صلاح لصحيفة آس الإسبانية التي أثار فيها التكهنات حول مستقبله، حيث فتح الباب أمام الإنتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في المستقبل.



