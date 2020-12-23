موعد مباراة آرسنال المقبلة في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 01:02 م
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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ودع نادي آرسنال بطولة كأس الرابطة الإنجليزية بعد الخسارة امام نادي مانشستر سيتي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات دور ربع النهائي.

ومن المقرر أن يواجه نادي آرسنال نظيره نادي تشيلسي فى الجولة المقبلة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وتقام المباراة بين الفريقين يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي أن سبورت 1 المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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