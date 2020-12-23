حازم إمام: الزمالك مستقر.. وفرجاني ساسي سيبقى في ميت عقبة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 12:32 م
بوابة الفجر
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علق حازم إمام، كابتن فريق الكرة الأول بنادى الزمالك على ما يثار بشأن وجود أزمات داخل القلعة البيضاء، ورغبة بعض اللاعبين فى الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض لعدم حصولهم على مستحقاتهم.

وقال، خلال حوار مع الإعلامى مهيب عبد الهادى فى برنامج "اللعيب" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن ذلك ذلك عارٍ تمامًا من الصحة، وأن هناك استقرارا ماديا فى نادى الزمالك، موضحا أن جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم بنسبة المشاركة ومقدم العقود. 

وأكد حازم إمام أن التونسى فرجانى ساسى مستمر مع الفريق مشيرًا إلى أن لديه رغبة فى التجديد بعد انتهاء عقده، واصفًا إياه بأنه "زمالكاوى أكثر من زمالكاوية كتير".

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