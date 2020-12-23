تناول المزيد من الأطعمة النباتية لتحسين صحة القلب

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
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توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول المزيد من الأطعمة النباتية والقليل من الأطعمة الحيوانية قد يكون مرتبطًا بتحسين صحة القلب وتقليل خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية.

وقالت الباحثة الرئيسية في الدراسة، كيسي ريبولز، : "إن تناول نسبة أكبر من الأطعمة النباتية ونسبة أقل من الأطعمة الحيوانية قد يساعد في تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو أي نوع آخر من أمراض القلب والأوعية الدموية". أستاذ في كلية جونز هوبكنز بلومبيرج للصحة العامة في الولايات المتحدة.

وقامت الدراسة المنشور في مجلة جمعية القلب الأمريكية، بمراجعة قاعدة بيانات لمعلومات تناول الطعام لأكثر من 10000 بالغ في منتصف العمر في الولايات المتحدة تمت مراقبتهم من عام 1987 حتى عام 2016 ولم يكن لديهم أمراض القلب والأوعية الدموية في بداية الدراسة.

أولئك الذين تناولوا معظم الأطعمة النباتية بشكل عام لديهم خطر أقل بنسبة 16 في المائة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب وغيرها من الحالات. انخفاض خطر الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 32 في المائة ، وانخفاض خطر الوفاة من أي سبب بنسبة 25 في المائة مقارنة بأولئك الذين تناولوا أقل كمية من الأطعمة النباتية.

"تؤكد النتائج التي توصلنا إليها على أهمية التركيز على نظامك الغذائي. قد يكون هناك بعض التباين فيما يتعلق بالأطعمة الفردية ولكن لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية ، يجب على الأشخاص تناول المزيد من الخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة والفواكه والبقوليات وتقليل الأطعمة التي تعتمد على الحيوانات ،" قال ريبولز.

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