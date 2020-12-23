لأول مرة منذ أسبوع.. روسيا تسجل أقل من 28 ألف إصابة بكورونا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
روسيا
روسيا
وكالات
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أعلنت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ أسبوع أقل من 28 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة.

 

ورصدت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومي، 27250 إصابة بالفيروس التاجي، مقابل 28776 إصابة في اليوم السابق، مشيرة إلى عدم ظهور أعراض الإصابة لدى 14.9% من المرضى الجدد.

 

وبحسب روسيا اليوم، تمثل هذه أدنى حصيلة منذ 16 ديسمبر (عندما تم رصد 26509 إصابات)، وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، وفي مقدمتها العاصمة موسكو (5652 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (3749 حالة).

 

كما أعلنت السلطات الصحية الروسية خلال الساعات الـ24 الماضية، تسجيل 549 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، مقابل 561 وفاة أمس، فيما تماثل 24447 مريضا للشفاء من العدوى.

 

ووفقًا لوزارة لصحة الروسية، أصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة مليونين و933753 إصابة مؤكدة منها 52461 حالة وفاة و537325 حالة نشطة ومليونين و343967 حالة شفاء.

 

 

 

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