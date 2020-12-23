خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين بالرقم القومي عبر هذا الرابط

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:21 ص
بوابة الفجر
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يبحث المواطنين هن خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين ومن هنا تقدم بوابة "الفجر" الإلكترونية كافة المعلومات اللازمة لقرائها الكرام، وتزويدهم بالأخبار المهمة التي تفيدهم، لذا ننشر لكم خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين.

خطوات إضافة المواليد الجدد لبطاقات التموين

- الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التموين والتجارة الداخلية من هنــــــــــــــــا.
- كتابة اسم صاحب بطاقة التموين.
- توضيح المحافظة التابع لها.
- كتابة الرقم القومي ورقم بطاقة التموين.
- الضغط على تسجيل.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، على ضرورة اهتمام المواطنين بتحديث بياناتهم على موقع دعم مصر و بوابة مصر الرقمية وذلك لسهولة الاستفادة من كافة الخدمات المقدمة من فصل اجتماعي وضم الزوجة وبدل فاقد وبدل تالف.

وأوضح الدكتور علي المصيلحي، أن قرار إضافة المواليد سيكون للأسر الأكثر احتياجا، في ضوء القرار الاستثنائي وذلك فقط للفئات الأكثر احتياجاً والمستحقة بموجب الضوابط التي حددها القرار الوزارى المنظم لذلك.

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