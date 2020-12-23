خطوة بخطوة.. استعلم عن منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنية من خلال موقع وزارة القوى العاملة

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
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هناك مجموعة من الخطوات التي على المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة 500 جنيه اتباعها لسهولة الاستعلام عبر موقع وزارة القوى العاملة، ومن جهتهم يبحث المستفيدين عن أسماء المقبولين في منحة الـ 500 جنية للدفعة الرابعة لشهر ديسمبر الحالي، ومن هنا نعرض لكم رابط الاستعلام عن كافة التفاصيل المتعلقة بمنحة العمالة غير المنتظمة في المقالة التالية.

منحة العمالة غير المنتظمة
منحة العمالة غير المنتظمة،  قررت الحكومة صرف منحة الـ 500 جنية لمدة ثلاث أشهر متتالية، وجددت قرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة لصرف ثلاث دفعات جديدة بداية من شهر ديسمبر الحالي لأصحاب الحرف اليومية، بعد أن تعرضت أوضاعهم الاقتصادية إلي ضرر كبير منذ بداية العام الحالي نظرا لتفشي فيروس كورونا في جميع الأنحاء.

خطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة شهر ديسمبر
ويمكن للمواطنين من أصحاب الحرف والعمالة اليومية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوي العاملة من خلال هذه الخطوات:

- الدخول إلي موقع وزارة القوي العاملة (اضغط هنا).
- النقر على منحة العمالة غير المنتظمة.
- تسجيل الرقم القومي لصاحب طلب صرف المنحة.
- إدخال رقم الهاتف المحمول.
- النقر على استعلم.
- أو قم بإرسالة رسالة على رقم 142.
- تتضمن الرقم القومي الخاص بك.
- وانتظر الرد بتأكيد الصرف.

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