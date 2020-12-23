اليوم.. عبد الرحيم كمال في ضيافة "معكم منى الشاذلي"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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يحل الكاتب والسيناريست الكبير عبد الرحيم كمال ضيفا على برنامج "معكم منى الشاذلي" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، مساء اليوم الأربعاء على قناة cbc، في تمام التاسعة مساءً.

يكشف "كمال" خلال اللقاء حكايات خاصة عن طفولته ونشأته في قلب الصعيد بإحدى قرى محافظة سوهاج، وكيف تشكلت شخصيته في مناخ يشجع على الإبداع والخيال. كما يتحدث عن كواليس انتقاله من الصعيد إلى القاهرة مرتين؛ الأولى في المرحلة الابتدائية والثانية في المرحلة الجامعية في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينات.

يتحدث أيضا عن سر مواظبته على قراءة الفاتحة على روح الفنان الكبير نور الشريف داخل بلاتو تصوير أي عمل جديد له. ويحكي لأول مرة تفاصيل خاصة عن مسلسله "الخواجة عبد القادر" وقصته الحقيقية التي سمعها من والده، وكيف رفض الفنان يحيى الفخراني بطولة المسلسل في البداية، قبل أن يعود ويوافق على خوض المغامرة.

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