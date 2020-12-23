"نقابة الصيادلة" تتقدم ببلاغ لمكافحة المخدرات ضد 13 موقعا

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:19 ص
بوابة الفجر
منى صموئيل
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تقدمت النقابة العامة لصيادلة مصر ببلاغ لمدير إدارة مكافحة المخدرات ضد 13موقع يقومون ببيع الأدوية عبر الانترنت، مطالبة باتخاذ اللازم لضبط القائمين على هذه المواقع والتى تبيع الادوية بدون رقيب أو حسيب بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955.


واوضحت النقابة إن هذه المواقع الإلكترونية والتي تم حصر بعضها هى 1- صيدليات غازي 2- تطبيق يداوي 3- صيدليتي 4- دليل الأدوية الشامل 5- الروشتية 6- علاجي 7- بالشفا 8- تسوق من الصيدلية .


9- دواء 10- يداوي 11- مزمن 12- كارت وياك 13- فيزيتا.


واكدت نقابة الصيادلة فى بلاغها ان هذه المواقع كيانات سرطانية يمكن ان تتخذ من المواقع الالكترونية ستارا لترويج الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية لشباب مصر ليقع فريسه للإدمان.

وشددت النقابة على أن الصيدليات المرخص لها من الجهة المختصة بوزارة الصحة هي المنفذ الشرعي الوحيد لصرف جميع الأدوية وتخضع بالتالي لضوابط الرقابة من إدارة التفتيش الصيدلي.

الجدير بالذكر ان نقابة الصيادلة سبق وتقدمت بعدة بلاغات للنائب العام وجهاز حماية المستهلك قسم مكافحة جرائم الانترنت ضد ال13تطبيق السابق ذكرهم، وتاتى تلك الإجراءات فى اطار سعى النقابة الدائم للقضاء على هذه التطبيقات وملاحقتها قانونيًا، حيث انها كيانات تعمل بلا ضوابط ولا قواعد رقابية أو مهنية وبالتالي لا يمكن محاسبتها في حالة وقوع أخطاء مهنية يترتب عليها الإضرار بصحة المواطن المصري.

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