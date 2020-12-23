برفقة زوجها.. جومانا مراد تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

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شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشيهر "إنستجرام".



وظهر جومانا بالصورة برفقة زوجها من إحدى السهرات ، ولاقت الصور تفاعل الكثير من محبيها ومن أهم التعليقات :" ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض".



يشار أن الفنانة جومانا مراد فازت بجائزة التميز والإبداع كأفضل ممثلة لعام 2020 من دير جيست عن تألقه في مسلسل "خيانة عهد".



يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

