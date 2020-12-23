برفقة زوجها.. جومانا مراد تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
Advertisements
شاركت الفنانة جومانا مراد جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشيهر "إنستجرام".

وظهر جومانا بالصورة برفقة زوجها من إحدى السهرات ، ولاقت الصور تفاعل الكثير من محبيها ومن أهم التعليقات :" ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض".

يشار أن الفنانة جومانا مراد فازت بجائزة التميز والإبداع كأفضل ممثلة لعام 2020 من دير جيست عن تألقه في مسلسل "خيانة عهد".

يُذكر أن جومانا مراد خاضت السباق الرمضاني الماضى بمسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد والمسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

أخبار تهمك

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 20 ساعة

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

موعد مباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ أقل من ساعتين

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

منذ حوالي 3 ساعات

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يخطط للتخلص من الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يبلغ مصطفى محمد بالموافقة على احترافه الخارجي في هذا الموعد!

منذ ساعتين و 31 دقيقة

أزمة جديدة في الأهلي بطلها جيرالدو

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

11:20 ص

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن