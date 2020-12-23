"قنديل" وكيلًا لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية للدراسات العليا والبحوث

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:14 ص
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الازهر قرارًا بتكليف الدكتور محمد حسن محمد قنديل، أستاذ الحديث وعلومه المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالإسكندرية للقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. 

وتدرج وكيل الكلية الجديد في التعليم الأزهري، حتى حصل علي الشهادة الثانوية الأزهرية عام ١٩٩٥م، وكان أول الجمهورية بالقسم الأدبي، والتحق بكلية أصول الدين بطنطا، وحصل على درجة ليسانس أصول الدين قسم الحديث وعلومه ١٩٩٩م، بتقدير: ممتاز مع مرتبة الشرف، وأول دفعته في جميع سنوات الدراسة بالجامعة، ثم التحق بالدراسات العليا وحصل على درجة التخصص (الماجستير) في الحديث وعلومه من كلية أصول الدين بالقاهرة ٢٠٠٥م، بتقدير: ممتاز، مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها مع الجامعات الأخرى، ثم استكمل مشوار الدراسات العليا وحصل على درجة العالمية (الدكتوراه) في الحديث وعلومه من كلية أصول الدين بالقاهرة ٢٠١٢م، بتقدير: مرتبة الشرف الأولى، مع التوصية بطبع الرسالة على نفقة الجامعة وتداولها بين الجامعات.

ومن الجدير بالذكر أنه عُيِّن معيدا بقسم الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة الإسلامية عام٢٠٠١م، ورُقِّيَ إلى درجة مدرس مساعد في نفس الكلية عام ٢٠٠٥م.، ونُقل بناء على طلبه مدرسًا مساعدًا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية عام ٢٠٠٧م، ورُقِّيَ إلى درجة مدرس عام ٢٠١٢م، ثم رُقِّيَ إلى درجة أستاذ مساعد عام ٢٠١٩م. 

وعمل نحو ثلاث سنوات في كلية الشريعة وأصول الدين بجامعة الملك خالد في مدينة (أبها) بالمملكة العربية السعودية، وشارك في عديد من المؤتمرات العلمية محليًًا ودوليًّا، وأشرف على عديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، وله إسهامات علمية عديدة، وقام بتمثيل مشرف في عديد من المحافل العلمية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد قنديل بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

عاجل.. قفزة جديدة في وفيات وإصابات كورونا (بيان رسمي)

منذ يومين

باتشيكو يعطي الضوء الأخضر لرحيل ثنائي الزمالك في الميركاتو الشتوي

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الهجرة: تلقينا استغاثات من المصريين العالقين بالخارج

منذ حوالي 16 ساعة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

منذ حوالي 20 ساعة

أزمة جديدة في الأهلي بطلها جيرالدو

منذ حوالي 9 ساعات

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

منذ حوالي 10 ساعة

شروط تعجيزية لتجديد عقد ساسي مع الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي ضد سونيديب بطل النيجر بدوري أبطال إفريقيا والقناة الناقلة

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يستهدف التعاقد مع «قاذفة الأهداف»

منذ حوالي 12 ساعة

لميس الحديدي: مصر تعيش ذروة الموجة الثانية من كورونا

منذ حوالي 14 ساعة

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يخطط للتخلص من الصفقة الفاشلة

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

الزمالك يبلغ مصطفى محمد بالموافقة على احترافه الخارجي في هذا الموعد!

منذ ساعتين و 32 دقيقة

مظهر شاهين يشن هجومًا ناريًا على "كريمة": "زوجتي خط أحمر" شذذ

منذ حوالي 3 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:35 ص

وزير التربية يفجر مفاجأة حول رسوم الثانوية العامة

تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة الاتحاد الليبي في الكونفدرالية

04:06 م

تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة سونيديب في دوري أبطال إفريقيا

11:20 ص

ضربة موجعة لبيراميدز بعد مباراة الاتحاد الليبي

08:31 م

عاجل.. إصابات ووفيات كورونا تقفز من جديد (بيان رسمي)

12:14 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حيرة 100 مليون فى مصر: نأخذ الفاكسين أم ننتظر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (10) | السؤال اللغز.. هل ظل على العطفى جاسوساً لإسرائيل بعد القبض عليه؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 22.. «من الذى لا يحب فاطمة» غربة فى حضن الوطن