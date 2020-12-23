"اللي مالوش كبير' يخرج دنيا عبد العزيز من حالة حدادها









ويذكر أن هناك علاقة صداقة قوية تربط بين دنيا عبد العزيز وأسرتها وأسرة الفنان عمرو ياسين وصادف القدر هذا العام تشاركهم الحزن في وفاة كلا من والدتها ووالده ها وقد عادت دنيا مؤخرا من خارج مصر لحضور قعاليات تكريم الفنان الكبير محمد صبحي في اول ظهور لها في حدث فني .









ومن المقرر البدء في تصوير العمل خلال الأيام القليلة القادمه ويقوم ببطولته ياسمين عبد العزيز وخالد الصاوي و أحمد العوضي و أيمان السيد من إخراج مصطفي فكري وانتاج سينرجي .

تعاقدت الفنانة دنيا عبد العزيز علي المشاركة في بطولة مسلسل " اللي مالوش كبير " المشاركة به في رمضان القادم ولك بعد أن نجح المؤلف عمرو ياسين باقناعها بضرورة العوده للتمثيل بعد سلسله من الاعتذارات قامت بها عقب وفاة والدتها من ثمانيه أشهر حيث اعتذرت عن عدد من الأعمال الدرامية والأفلام بسبب حاله الحداد التي تعيشها.