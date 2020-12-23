خالد صديق: 28 مليار جنيه تكلفة تطوير العشوائيات خلال أخر 6 سنوات (فيديو)

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قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق تطوير العشوائيات، إن العشوائيات عبارة عن عشوائيات غير آمنة، وغير مخططة، وأسواق عشوائية، منوهًا بأن الغير آمنة منقسمة لخطر داهم مثلما حدث في صخرة الدويقة، والسكن الغير ملائم مثل السكن بعشش، والسكن الخطر على الصحة كالقرب من الصرف والمصانع، والحيازة الغير آمنة وهي البناء على أرض غير مملوكة.



وأضاف "صديق"، خلال حواره مع برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن العشوائيات الغير آمنة عبارة عن 357 منطقة على مستوى الدولة بها حوالي 240 ألف وحدة، ويقطنها ما يقرب من مليون وربع مواطن، مؤكدًا الانتهاء من العشوائيات غير الآمنة نهاية العام الجاري، موضحًا أن هناك اكثر من 250 ألف مواطن تم نقلهم من المناطق السكنية الخطرة وغير الآمنة.



وأوضح مدير صندوق تطوير العشوائيات، أن العشوائيات الغير مخططة التي خرجت في غفلة من الزمن، ولا يوجد بها مرافق تساعد على الحياة، ويقطن بها 20-22 مليون مواطن، ومن المقرر الانتهاء منها خلال 10 سنوات لكون العمل يتم بأماكن يقيم بها مواطنين، وحجم الأعمال والانفاق بها كبير جدًا.



وأكد "صديق"، أن محافظات القاهرة والجيزة والاسكندرية أكثر المناطق بها عشوائيات في مصر، موضحًا أن تكوين العشوائيات سببه الرئيسي الهجرة الداخلية، وهذه المحافظات تعتبر أماكن جاذبة للسكان، موضحًا أن تكلفة تطوير العشوائيات خلال أخر 6 سنوات بلغت حوالي 28 مليار جنيه.

