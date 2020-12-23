link سريع وفعال.. خطوات الاستعلام ومعرفة فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير عبر المصرية للاتصالات

فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير، اقترب موعد صدور فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير، حيث يبحث الكثير من المشتركين عن أفضل الطرق لمعرفة قيمة الفاتورة وخطوات سدادها إلكترونيا بدلا من الذهاب لفروع شركة الاتصالات تجنبا للاصابة بفيروس كورونا، ومن هنا تحرص الفجر على تقديم خدمة لمتابعيها لمعرفة سداد قيمة الفاتورة الكترونيا:





فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير

من المقرر أن تقوم الشركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن فاتورة شهر ديسمبر الجاري يوم 15 يناير القادم، وتقوم الشركة بإعطاء المشتركين فترة سماح لمدة شهر لسداد فاتورة التليفون الأرضي بدون دفع أي غرامات وذلك حتى يوم 14 فبراير 2021، وبعد ذلك يتم تحويل الخدمة إلى نظام الاستقبال بداية من يوم 15 فبراير وذلك لمدة شهر، ينتهي في 14 مارس، ثم تقوم الشركة برفع الخدمة بصورة مؤقتة بداية من يوم 15 مارس والقيام بفرض غرامات على المشترك لعدم سداد الفاتورة في موعدها.





خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- في البداية يقوم المستخدم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بشركة الاتصالات المصرية (اضغط هنا)

- يتم اختيار خدمة دفع فاتورة التليفون الأرضي من قائمة الخدمات الموجودة أعلى الصفحة.

- يتم إدخال كود المحافظة متبوعا برقم الهاتف الأرضي المراد الاستعلام عنه.

- يتم الضغط على استعلام، فتظهر الفاتورة المطلوب سداداها.

- يمكن أن يتم السداد عبر الموقع الإلكتروني عن طريق الضغط على سداد واختيار ادفع.

- يقوم المشترك باختيار طريقة الدفع التي تناسبه سواء الفيزا أو الماستر كارد.





طرق سداد فاتورة التليفون الأرضي

أتاحت الشركة المصرية للاتصالات عدد من الطرق التي يمكن للمشترك أن يقوم بسداد الفاتورة من خلالها:





- يمكن السداد باستخدام الفيزا أو المساتر كارد عن طريق الموقع الخاص بالشركة المصرية للاتصالات.

- يمكن الدفع في البريد المصري.

- السداد عن طريق ماكينات فوري أو أمان.

- السداد عن طريق أفرع المصرية للاتصالات الموجودة في كافة المحافظات.