بهذه الطريقة.. هبة عبد العزيز تكشف عن حملها

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تحرص الفنانة هبة عبد العزيز على التفاعل الدائم مع مُحبيها، ومُشاركتهم ما يحدث معها في اليوميات الخاصة بها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت الفنانة هبة عبد العزيز صورة جديدة لها، كشفت فيها عن حملها، وظهرت فيها وهي مُرتدية فستان كط طويل، وتركت شعرها مُنسدلاً على كتفيها، وظهرت فيها بدون مكياج، وحظيت الصورة على إعجاب عدد كبير من قبل متابعيها.



وفي سياق آخر، يعرض لهبة عبد العزيز حاليًا الجزء الثاني من مسلسل "الآنسة فرح" عبر إحدى المنصات الإلكترونية، وهو مأخوذ من فورمات أمريكي، بطولة أسماء أبواليزيد، محمد كيلاني، رانيا يوسف، هدى مجد، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت، محمد عمروسى، يسرا المسعودى واخراج تامر فرج.