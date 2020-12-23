هيدي كرم تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بإنستجرام

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 11:08 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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شاركت الفنانة هيدي كرم، جمهورها ومتابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشيهر "إنستجرام".

وظهرت "هيدي" في الصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون الأسود في الأبيض ، ووضعت ميكب خفيف مما كشف عن جمالها.

يذكر أن آخر أعمال هيدى مسلسل "كلبش 3" تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى للمنتج تامر مرسى، وبطولة أمير كرارة، أحمد عبد العزيز، هشام سليم، يسرا اللوزى، هالة فاخر، أحمد العوضى، إسلام جمال، أميرة العايدى، أحمد إمام، محمد على رزق، أمانى كمال، وعدد آخر من الفنانين.

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