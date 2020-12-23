محافظ القليوبية يوجه بسحب تراخيص السيارات في حال عدم الالتزام بارتداء الكمامات

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ناقش اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، خطة مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا بحضور الدكتور محمد فوزي مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، ومديري مستشفيات الجامعة والتأمين الصحي، وبنها التعليمي، والإسعاف وأمانة المجالس الطبية المتخصصة وجميع الفرق الطبية.



وأكد محافظ القليوبية خلال الاجتماع، أنه جرى وضع خطة صارمة أعدتها مديرية الصحة لمواجهة الموجة الثانية المحتملة لانتشار فيروس كورونا، مشيرًا أنه جرى تفعيل خط ساخن بمديرية الصحة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا، والعمل على مدار الـ24 ساعة، وإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية والمستلزمات الوقائية، وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.



من جانبه قال الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية أن الاستعدادات للموجة الثانية أفضل بكثير مما كانت عليه في المرحلة السابقة، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي أصبح لديه خبرة عالية في سرعة تشخيص المرض سواء بالأعراض الإكلينيكية أو التحاليل والأشعة، فضلا عن الوصول لأفضل بروتوكول علاجي للتعامل مع المرض على حسب تصنيفه، مما أدى إلى خفض معدل الوفيات.



وأضاف مدير الهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية، أن مستشفى بنها التعليمي، سيتم تشغيل المبنى القديم اليوم فى حين ان المبنى الجديد الخاص بالجراحات الحرجة والنادرة مثل عمليات القسطرة والقلب المفتوح والمخ والأعصاب والقلب والأوعية الدموية والمناظير وزراعة الأعضاء وعمليات الكبد والرمد والتجميل وجراحات العظام وأقسام الرعايات المركزة التخصصية وغيرها من الجراحات الأخرى، سيتم تشغيلها خلال الأيام القليلة القادمة، حيث سيجرى تشغيل 16 سرير عناية مركزة للكورونا وعدد 71 سرير داخلي، وسيجرى تكليف فريق من مستشفى بنها التعليمي، بالتنسيق مع مديرية الصحة للمرور على المستشفيات وتقديم الإستشارات الطبية الخاصة بجائحة كرونا.



ووجه محافظ القليوبية مدير المرور بضرورة سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون إرتدائها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، التى وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



يشار إلى أنه جرى تخصيص ارقام تليفونات للإبلاغ عن فيروس كورونا وهي ١١٤ خط ساخن من التليفون الأرضي و٠١٣٣٢٢٢٩٧٩ (أرضي)، و٠١٥٥٥٥٧٣٠٤٠ – 01119992624 واتس اب و١٢٢٠٠٥٥٠٠٨ من التليفون المحمول.